Кадетский корпус в Чебоксарах откроется 1 сентября

Чебоксары, , 18:30 — REGNUM Чувашский кадетский корпус готов на 90−95%. Основной объем строительных работ проводится своевременно, но остаются отдельные вопросы к строительным организациям и подрядчикам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии по итогам совещания на объекте и на планёрке в правительстве.

Кадетский корпус состоит из четырёх блоков. По данным минобразования, в настоящее время спальный корпус готов на 90%, учебные классы — на 95%, спортивный корпус — на 90%, столовая, актовый зал и библиотека — на 9%. В спальном корпусе, который рассчитан на 250 мест, работы завершены, установлена мебель, территория вокруг благоустроена.

По словам премьер-министра Чувашии Ивана Моторина, объект будет вводиться в два этапа. Учебный и спальные корпуса — к 20 августа, оформление правоустанавливающих документов — до 1 сентября. Кроме того, будет открыт современный парк, в его строительство вложено 75 млн рублей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что основной объем строительных работ проводится своевременно, но остаются отдельные вопросы к строительным организациям и подрядчикам. Пришлось подключить субподрядные организации. В релизе уточняется, что в ходе совещания на месте строительства глава республики подверг критике деятельность генерального подрядчика ООО «Фирма Старко», генерального директора Андрея Александрова. Было подчёркнуто, что все финансовые вопросы решены, срыв графика работы недопустим.

«Эта неделя должна быть самой ударной и напряженной. А вы даете пустые обещания. Вчера (12 августа), согласно дорожной карте, на стройке должны были работать почти 300 человек, а было в три раза меньше заявленного, только 90 человек. Вы, начальники, должны быть постоянно здесь», — обратился Михаил Игнатьев к генеральному подрядчику и руководителям подрядных организаций, подчеркнув, что «кадетский корпус должен быть объектом первой очереди».

«25 числа последний винтик, последняя лампочка должны быть вкручены. И к 1 сентября, чтобы достойно открыть образовательное учреждение, необходимо привести в порядок все помещения кадетской школы и территорию парка», — цитирует Михаила Игнатьева его пресс-служба.

Глава Чувашии также напомнил, что подрядчик, получивший по итогам конкурса госзаказ, обязан сдавать объект под ключ:

«Все свои обязательства мы выполняем. Финансирование проходит без задержек. Но нам приходится управлять в ручном режиме, контролировать работы ежедневно, ежечасно. Все объекты социальной сферы должны вводиться в эксплуатацию своевременно. И в этом должны быть заинтересованы все подрядные организации», — заключил Глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова является одним из крупнейших инвестиционных проектов, он строится за счёт бюджетных и частных средств. Четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев.