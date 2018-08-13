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Экологи: 48% пляжей Италии загрязнены

Общество

Специалисты видят проблему в недостаточно эффективной работе очистных сооружений и в действиях туристов, которые оставляют на пляже мусор

Рим, 13 августа 2018, 18:17 — REGNUM  Лишь 52% пляжей Италии соответствуют всем нормам, сообщает в понедельник, 13 августа, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные исследования, проведенного экологами Goletta Verde (входит в ассоциацию Legambiente).

По заявлениям экологов, 39% пляжей в стране являются «сильно загрязненными», 9% — просто «загрязненными». «Сильно загрязненными» считают те пляжи, где зафиксировано более чем двукратное превышение допустимого уровня.

Проблема не только в нехватке очистных сооружений: по данным сотрудников Goletta Verde, в ходе своих выборочных проверок они собирали 620 ведер мусора на каждых ста метрах пляжа. Значительную часть мусора составляют изделия из пластмассы.

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Проблемы экологии
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