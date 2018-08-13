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В Узбекистане создадут комиссии по упорядочению свадеб

Общество

Комиссии совместно со сходом граждан будут решать вопросы об организации образцовых семейных мероприятий

Ташкент, 13 августа 2018, 18:37 — REGNUM  В Узбекистане планируют создать комиссию по вопросам упорядочения проведения семейных мероприятий при сходах граждан, сообщает 13 августа издание Kun. uz со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

Депутаты Сената приняли постановление о создании в областных, районных и городских кенгашах (советах) народных депутатов комиссий по вопросам упорядочения свадеб, семейных торжеств и поминок.

Созданные комиссии совместно со сходом граждан будут решать вопросы об организации образцовых семейных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал Союз молодежи республики за поверхностную и помпезную работу с молодыми людьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана: союз молодежи работает поверхностно и помпезно

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