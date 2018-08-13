Власти Симферополя: ситуация с мусором в городе остаётся тяжёлой

Симферополь, , 17:59 — REGNUM Ситуация с вывозом мусора в Симферополе остаётся тяжёлой — 15 единиц спецтехники по-прежнему в ремонте. Об этом 13 августа сообщил замглавы администрации крымской столицы Валерий Гуменюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вывоз мусора идёт в круглосуточном режиме, но ситуация остаётся тяжелой из-за нехватки техники и её постоянных поломок — в ремонте 15 единиц. Навалы мусора у контейнерных площадок, в основном, убирают вручную. Это требует значительных трудозатрат и времени», — отметил Гуменюк.

В целом, по его словам, за неделю с муниципальных контейнерных площадок вывезено 32 тысячи кубометров твёрдых коммунальных отходов, на 47 площадках зафиксированы нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Симферополя твёрдо намерены просить руководство Республики Крым рассмотреть вопрос увеличения штрафов за нелегальный сброс крупногабаритного мусора на контейнерных площадках, поскольку других реальных вариантов борьбы с данной проблемой не видят.

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