Власти Симферополя настаивают на повышении штрафов за сброс мусора

Симферополь, , 17:35 — REGNUM Власти Симферополя попросят руководство Республики Крым рассмотреть вопрос увеличения штрафов за нелегальный сброс крупногабаритного мусора на контейнерных площадках. Об этом 13 августа журналистам сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Этот вопрос продолжим поднимать и перед главой Республики Крым, и перед председателем Госсовета. Без действенного механизма наказания нарушителей правил благоустройства ситуацию со стихийными свалками не изменить», — считает глава администрации крымской столицы.

По его словам, сейчас штрафы за это правонарушение являются одними из самых низких в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Симферополя сообщили, что муниципальное унитарное предприятие «Экоград», занимающееся вывозом мусора в Симферополе, за последние два года недополучило от местных управляющих компаний 87 миллионов рублей — в том числе и потому, что жильцы домов платят по заниженному тарифу.

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