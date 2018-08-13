Понедельник, 13 Августа 2018 года
17:36:15 МСК

За богатый стол – большой штраф. В Таджикистане обещают рейды в праздник

Общество

Многолетние призывы президента к сдержанности эффекта не дают, теперь граждан решили наказывать «рублем»

Душанбе, 13 августа 2018, 16:42 — REGNUM  В Таджикистане в мусульманский праздник Иди Курбон (Курбан-байрам) будут проводиться поквартирные рейды — будут проверять, как накрыт стол. За щедрые угощения будет выписан штраф, размер которого определит суд. О этом сегодня, 13 августа, сообщили в Комитете по делам религии, упорядочению традиций и обрядов, передают местные СМИ.

Отмечается, что обход будет выборочным. Если будут обнаружены признаки расточительства, члены комиссии направят административные протоколы в суд. В Комитете уточнили, что по закону штраф должен будет составить 5 тысяч сомони (порядка 35,5 тысяч рублей).

Комитет порекомендовал отказаться от экзотики, лучше ставить на стол местные фрукты и овощи, а сладости к празднику готовить дома самостоятельно.

Иди Курбон — главный мусульманский праздник, знаменующий возвращение верующих из паломничества к святыням ислама.

Ежегодно перед большими праздниками президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравляя граждан, обращается к населению с просьбой отказаться от расточительства, накрывая праздничный стол. Кроме того, с 2007 года в стране действует закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», регламентирующий траты при организации различных мероприятий, количество гостей и блюд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить