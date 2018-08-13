На звание исторического поселения претендуют пять рязанских городов

Рязань, , 16:36 — REGNUM Пять населенных пунктов Рязанской области — Елатьма, Спас-Клепики, Сапожок, село Ижевское и Рязань — претендуют на звание исторических поселений регионального значения. Об этом 13 августа на брифинге в рамках форума Древних городов сообщил руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев. В случае включения городов в перечень, охраняться будут не только памятники, которые сохранились, но и вся культурно-историческая среда населенных пунктов.

По словам Дениса Зайцева, работа над списком началась в 2017 году. При этом, как сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на заместителя председателя центрального совета ВООПиК Евгения Соседова, сейчас в России 44 исторических поселения. Эксперты говорят, что войти в перечень могут до тысячи городов и деревень.

«В формате исторического поселения сохранению подлежат не только памятники, но и вся историко-культурная среда: застройка, планировка города, панорамы. К сожалению, ведется не очень продуманная политика, список исторических поселений крайне мал. Расширить его мешают формальные причины и лоббирование строительного комплекса», — сказал Евгений Соседов.

Напомним, что Международный форум древних городов открылся в Рязани 13 августа. В течение недели главы администраций, градостроители, историки, архитекторы, реставраторы будут делиться опытом превращения древних городов в туристические центры, рассказывать о проблемах сохранения культурного и исторического наследия, представлять планы современного развития исторических поселений.

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