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Более половины итальянцев отправятся в отпуск в праздник Успения

Общество

15 августа – традиционный пик отпускного сезона в Италии

Рим, 13 августа 2018, 16:32 — REGNUM  По предварительным данным, 15 августа, в праздник Успения Богородицы, 57% итальянцев в рамках отпуска или краткосрочного отгула намерены отправиться к морю, в горы или в деревню, они будут находиться в отпуске или возьмут отгул на несколько дней, сообщает в понедельник, 13 августа, Agenzia Italia со ссылкой на данные опроса Coldiretti.

Как сообщалось ранее, в гостиницах и других средствах размещения туристов в Италии на эти дни забронировано 88% номеров. На горных курортах этот показатель достигает 90%, на морских побережьях — 93%.

Праздник Успения Богородицы традиционно является пиком отпускного сезона в Италии и выходным днем. Менее половины, 43% граждан намереваются провести этот день, не покидая своего города.

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Экономика Италии
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