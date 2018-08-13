Москва — для «новых москвичей». Обещания Собянина

Москва, , 16:42 — REGNUM О «ликвидации территориальной дискриминации» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сделав это основным пунктом программы, с которой идет на очередные выборы. Документ, предполагающий создание единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 муниципалитетах столицы, инвестиции в городское здравоохранение, социальные услуги, досуговые и спортивные центры, транспорт и работу с малым бизнесом, рассчитан на 2018−2023 годы. Программа получила название «Мой район» и сейчас активно обсуждается экспертным сообществом. Удастся ли достичь ключевой цели программы — преодолеть «территориальное неравенство» — вопрос по-прежнему открытый.

Эксперты говорят, что речь идет об амбициозных планах Сергея Собянина и его команды. В частности, в пятилетний срок действия программы власти столицы планируют полностью реконструировать сеть московских поликлиник и подвести их к единому стандарту, а также уделить внимание благоустройству по принципам, схожим с проектом «Моя улица», действовавшим в 2014—2018 годы. Кроме того, программа предполагает превращение районных библиотек в Москве в центры-коворкинги. Финансирование программы будет заложено в бюджет Москвы на следующие годы. В транспортной сфере единый стандарт подразумевает обустройство городской транспортной сети. В частности, предполагается дальнейшее развитие подземного и наземного (МЦК, МЦД) метро четырьмя дорожными «хордами» (Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная, Южная рокада), а также кардинальное обновление парка наземного коммунального транспорта. Отдельный пункт — совмещение новой программы с уже действующей программой поддержки малого бизнеса Москвы.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, Собянин пытается превратить избирательную кампанию в своего рода площадку для диалога с москвичами.

«Понятно, что жители центра и окраин по-разному смотрят на усилия правительства Москвы и лично Собянина. Благоустройство в Москве идет от центра к окраинам, а не наоборот. Отсюда желание, рассказывая об «образе будущего» Москвы, выровнять районы по инфраструктурному развитию, по качеству жизни», — пояснил Калачев.

Он полагает, что «обновление и модернизация инфраструктуры окраин может стать той доминантой, которая будет определять дальнейшее развитие Москвы в среднесрочной перспективе».

По словам Калачева, «хорошо, когда у города есть возможности благоустроить всё».

«Плохо, что такой город-миллионник в России один», — сетует эксперт.

По его наблюдениям, мэр Москвы нравится в первую очередь новым москвичам — тем, кто приехал в город в последние лет 25−30.

«С коренными москвичами отношения у мэра складываются сложнее. Среди них хватает критиков. По их мнению, Москва теряет свою идентичность, старый московский дух покидает тело столицы. Новых москвичей уже большинство», — констатировал собеседник ИА REGNUM.

Проблема территориального неравенства остро стоит во всей стране, подтверждает политолог Дмитрий Михайличенко.

«Москва как гипермегаполис не лишена этой проблемы. Полагаю, речь идет о внедрении некоторых общих стандартов инфраструктурного развития, которые будут обязательны как для районов ЦАО, так и для окраин Москвы. Огромный бюджет Москвы позволяет не только декларировать эти планы, но и реализовывать их», — подчеркнул он.

Однако исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов утверждает, что идеологема «неравенство районов» и их преодоление — это хорошая пропагандистская рамка для совершенно разных программ.

«О чём речь? Прежде всего, о программе расселения ветхого и аварийного жилья, расширенной до массового расселения пятиэтажек. Далее — программа транспортной доступности, связанная с открытием новых станций метро и завершением транспортных контуров. Третье — локальные районные проекты по джентрификации, к примеру, снос старых зданий соцкультбыта и постройка вместо них ТРЦ», — перечисляет эксперт.

По его мнению, на самом деле в Москве «нет серьезного различия между районами, за исключением разве что ЦАО».

«Все остальные районы относительно равны — по системе расселения и уровню потребления. Процесс расслоения идет, но он очень медленный. Городская динамика капитализма не позволила состояться городской сегрегации, характерной для городов с капиталистическими традициями», — заключил Данилов.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, с одной стороны, эта инициатива не может не радовать москвичей.

«Собянин уже показал себя крепким хозяйственником, который за короткое время сумел существенно улучшить качество жизни в Москве, особенно в части транспортной инфраструктуры. У него есть мощные ресурсы собственно городского бюджета, он также обладает мощной поддержкой бюджета федерального, поэтому, полагаю, воплотить задуманные проекты в жизнь у его команды получится», — сказал Иванов.

В то же время он уверен, что всё это вызовет предсказуемо негативную реакцию в других регионах страны.

«Уровень жизни в столице и в провинции (за редкими исключениями) уже сейчас различается столь существенно, что недовольство регионов «жирующей Москвой» вполне справедливо, тем более, что в развитие столицы вкладываются значительные средства федерального бюджета, то есть налоги, которые платят все россияне, а не только москвичи», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Иванова, воплощение этой программы в жизнь (вкупе с программой реновации) приведет к очередному витку миграции в Москву из других регионов страны, что в очередной раз поднимает вопрос о переносе столицы в другой город России.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания стартовала 9 июня, кандидатуры выдвинули 33 человека. При этом все необходимые документы смогли собрать лишь пятеро из них. В итоге в кампании принимают участие действующий мэр столицы Сергей Собянин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев и председатель партии «Союз горожан» Михаил Балакин.