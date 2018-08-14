«Факел» не сгорит. В уральской Сатке закрыт торговый комплекс

Сатка, Челябинская область, , 05:52 — REGNUM Решение о приостановке деятельности торгово-развлекательного комплекса «Факел» в городе Сатке (Челябинская область) вынесено Саткинским городским судом после проверки систем пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По результатам проверки требований пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей Саткинской городской прокуратурой выявлены нарушения при эксплуатации третьего этажа торгово-развлекательного комплекса «Факел» в городе Сатке, — сообщили в пресс-службе. — До устранения нарушений — приостановить деятельность третьего этажа вышеуказанного комплекса».

После проверки в суд поступил иск из прокуратуры, в котором содержались требования устранить нарушения требований пожарной безопасности в «Факеле». Проверка показала, что здесь отсутствуют такие необходимые со стороны пожарной безопасности конструкции, как соответствующие проекту противопожарные лестницы и аварийное освещение на путях эвакуации.

Прокурор потребовал, чтобы в здании была смонтирована система пожаротушения, чердачное помещение очищено от горючих предметов, а помещения кинозалов были разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и иными требованиями.

«Решением Саткинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что решение суда остается в силе после проверки региональной судебной коллегии по гражданским делам. Дело остается на контроле областной прокуратуры.

Напомним, после трагедии в Кемерове, где 25 марта 2018 года при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в Челябинской области выявлены нарушения на ряде аналогичных объектов, которые работали без разрешения на эксплуатацию. Проверки соблюдения пожарной безопасности и других требований к эксплуатации торговых комплексов проводятся по всей стране.

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