70% молодых граждан Албании мечтают покинуть страну

Тирана, , 16:18 — REGNUM Высокий уровень безработицы в Албании вынуждает молодых граждан страны искать возможности для заработка за рубежом, говорится в докладе Национальной сети молодёжи Албании (ANYN).

Как отмечается в документе, согласно опросам, на сегодняшний день 70% молодых албанцев готовы при первой же возможности эмигрировать в одну из стран Европейского союза.

Ещё одной страной, куда хотели бы уехать жить многие албанцы, являются США. В июне сообщалось, что за один год в лотерее США на получение «Грин-карты» принял участие 367 231 житель Албании при том, что население страны на сегодняшний день составляет порядка 2,8 млн человек.

Согласно данным Международной организации труда, количество безработных среди албанской молодёжи в настоящее время составляет 32%.

Напомним, что Албания является одной из самых бедных стран Европы. Балканская республика с 2009 года состоит в НАТО, с 2014 года имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе.