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Преподаватель ЧелГУ отправится в Китай для защиты диссертации

Общество

Поездка стала возможной благодаря грантовой поддержке правительства Китайской Народной Республики

Преподаватель ЧелГУ отправится в Китай для защиты диссертации
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Статуя Конфуция в Императорской Академии. Пекин, Китай

Челябинск, 13 августа 2018, 16:16 — REGNUM  Шаньдунский педагогический университет (Китай) пригласил старшего преподавателя факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета Юлию Нелюбину для обучения по специальности «Образовательные технологии», сообщает 13 августа пресс-служба российского вуза.

«Надеюсь на успешную защиту кандидатской диссертации, тема которой — «Вербализация образа профессионала в кинодискурсе», — сказала Нелюбина.

Она также добавила, что при успешном окончании курса ей будет присвоена степень доктора наук, сравнимая с российской степенью кандидата наук.

В сообщении отмечается, что поездка стала возможной благодаря победе в конкурсе грантов правительства КНР, который направлен на обучение иностранцев на языковых курсах, бакалавриате, в магистратуре или докторантуре (аспирантуре).

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