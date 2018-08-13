Преподаватель ЧелГУ отправится в Китай для защиты диссертации

Челябинск, , 16:16 — REGNUM Шаньдунский педагогический университет (Китай) пригласил старшего преподавателя факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета Юлию Нелюбину для обучения по специальности «Образовательные технологии», сообщает 13 августа пресс-служба российского вуза.

«Надеюсь на успешную защиту кандидатской диссертации, тема которой — «Вербализация образа профессионала в кинодискурсе», — сказала Нелюбина.

Она также добавила, что при успешном окончании курса ей будет присвоена степень доктора наук, сравнимая с российской степенью кандидата наук.

В сообщении отмечается, что поездка стала возможной благодаря победе в конкурсе грантов правительства КНР, который направлен на обучение иностранцев на языковых курсах, бакалавриате, в магистратуре или докторантуре (аспирантуре).

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