Затонувшее судно США загрязняет черноморское побережье Болгарии

Созополь, Болгария, , 16:13 — REGNUM Американское судно, затонувшее в Чёрном море около века назад, начало загрязнять мазутом пляжи в районе болгарского курорта Созополя, передаёт телеканал bTV.

Грузовой пароход Mopang затонул в 1921 году спустя год после спуска на воду. Судно с полными резервуарами топлива наткнулось на мину, оставшуюся со времён Первой мировой войны.

Корабль хорошо сохранился, и дайверские центры в Болгарии организовывали для туристов экскурсии на судно. Однако в последнее время корпус корабля начал разрушаться, и из его резервуаров стало вытекать топливо.

Сообщается, что для предотвращения распространения мазута в районе затонувшего судна в настоящее время установлены специальные заграждения. В Бургасе создан экстренный штаб с участием министров экологии и транспорта и с привлечением экспертов для разрешения возникшей ситуации.