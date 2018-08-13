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Затонувшее судно США загрязняет черноморское побережье Болгарии

Общество

Из американского парохода, затонувшего почти сто лет назад, начало вытекать топливо

Созополь, Болгария, 13 августа 2018, 16:13 — REGNUM  Американское судно, затонувшее в Чёрном море около века назад, начало загрязнять мазутом пляжи в районе болгарского курорта Созополя, передаёт телеканал bTV.

Грузовой пароход Mopang затонул в 1921 году спустя год после спуска на воду. Судно с полными резервуарами топлива наткнулось на мину, оставшуюся со времён Первой мировой войны.

Корабль хорошо сохранился, и дайверские центры в Болгарии организовывали для туристов экскурсии на судно. Однако в последнее время корпус корабля начал разрушаться, и из его резервуаров стало вытекать топливо.

Сообщается, что для предотвращения распространения мазута в районе затонувшего судна в настоящее время установлены специальные заграждения. В Бургасе создан экстренный штаб с участием министров экологии и транспорта и с привлечением экспертов для разрешения возникшей ситуации.

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