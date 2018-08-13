Repubblica: мигранты отказываются от помощи и плывут на лодках

Рим, , 16:10 — REGNUM Следствием введенного итальянским государством запрета на вход во все порты страны кораблей неправительственных организаций, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов, становятся отказы мигрантов пересаживаться со своих лодок на корабли НПО, сообщает La Repubblica в понедельник, 13 августа.

В частности, 11 мигрантов отказались пересаживаться на судно Aquarius, которое два месяца спустя после громкой истории с недопуском в итальянские порты (именно с Aquarius и начался новый виток борьбы Италии с НПО) вновь принял на борт мигрантов в территориальных водах Ливии и находится в настоящее время у берегов Мальты.

Отказавшиеся от помощи НПО мигранты попытались добраться до Италии на лодках, хотя у них почти не было ни еды, ни воды, сообщает La Repubblica. В итоге катер итальянской береговой охраны помог им добраться до острова Лампедуза.

Aquarius не будет впущен в порты Италии, корабль, принадлежащий Германии, арендованный французской компанией и ходящий под британским флагом, может «идти куда хочет, но не в Италию», написал на своей странице в Twitter вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Разбираться с ситуацией должна Великобритания, учитывая, что именно ее флаг поднят над этим кораблем, добавил министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

Новое итальянское правительство в июне 2018 года приступило к выполнению предвыборного обещания — ограничить доступ в страну для нелегальных мигрантов. По предварительным данным, поток мигрантов в эти два месяца снизился в 6−8 раз. Кроме того, в правительстве приняли решение об ускорении выдачи разрешений на пребывание в стране и одновременно — об ускорении депортации из Италии тех, кому это разрешение не выдано.