Южная Корея поможет Узбекистану повысить квалификацию учителей

Сеул, , 16:49 — REGNUM Узбекистан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в области управления школьным образованием и повышения квалификации учителей, сообщает 13 августа издание Kun.uz.

Делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра народного образования Атабеком Назировым находилась с официальным визитом в Южной Корее с 30 июля по 6 августа.

Глава института развития образования KEDI Бан Санг Джин выразил готовность помочь организовать работу подобного института в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа первый в Узбекистане частный Технический институт Ёджу в Ташкенте (ТИЁТ) начал прием документов. Вступительные экзамены в южнокорейский вуз пройдут с 7 по 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане открылся первый частный вуз