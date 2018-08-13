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Южная Корея поможет Узбекистану повысить квалификацию учителей

Общество

С 30 июля по 6 августа Южную Корею посетила делегация Узбекистана

Сеул, 13 августа 2018, 16:49 — REGNUM  Узбекистан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в области управления школьным образованием и повышения квалификации учителей, сообщает 13 августа издание Kun.uz.

Делегация из Узбекистана во главе с заместителем министра народного образования Атабеком Назировым находилась с официальным визитом в Южной Корее с 30 июля по 6 августа.

Глава института развития образования KEDI Бан Санг Джин выразил готовность помочь организовать работу подобного института в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа первый в Узбекистане частный Технический институт Ёджу в Ташкенте (ТИЁТ) начал прием документов. Вступительные экзамены в южнокорейский вуз пройдут с 7 по 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане открылся первый частный вуз

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Общее образование
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