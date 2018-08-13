«Реформа» Вконтекте с изменением настроек приватности — маркетинговый ход?

Москва, , 15:52 — REGNUM Решение руководства соцсети «Вконтакте» о возможности скрыть ленту публикаций от пользователей соцсети можно назвать маркетинговым ходом, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее операционный директор соцсети Андрей Рогозов сообщил, что социальная сеть введет дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей. Такая «реформа» связана с ростом числа уголовных дел за публикации в интернете. Речь идет о возможности сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

По поводу того, что ВКонтакте собирается сделать возможность скрывать публикации пользователя от тех, кто не присутствует в списке друзей есть несколько вопросов. Первый из них — а что, для исполнения закона о борьбе с экстремизмом, достаточно того чтобы публикаций не видел товарищ оперуполномоченный? А есть они или нет — это уже не играет никакой роли?

И второй вопрос заключается в том, во что превращается сама социальная сеть. Некоторое время назад Вконтакте развернула активную борьбу с пиратским контентом. Она нещадно изымала видеоролики и музыкальные композиции по просьбе правообладателей. Даже ввело рекламу и платную подписку на прослушивание музыки.

А почему ВКонтакте не ввёл фишку «скрыть от правообладателей наличие музыкальной записи»? Или интересы правообладателей выше необходимости борьбы с экстремизмом?

Ответ, как мне кажется, очевиден. Под соусом борьбы с пиратством — можно заработать. А как заработать на борьбе с экстремизмом — пока не понятно. Хотя, им бы стоило поучиться у своих коллег из Facebook и WhatsApp, которые ради сбора и анализа персональных предпочтений и показа контекстной рекламы решили отключить в мессенджере сквозное шифрование. И оправдывают это как раз тем, что надо, мол, с терроризмом бороться, поэтому шифрование придётся убрать.

Но, тут конечно случай другой. Во ВКонтакте и так шифрования не было и не планировалось. Поэтому, они придумали такой вот интересный маркетинговый ход, со скрытием ленты публикаций от лишних глаз. Видимо, в расчете на то, что это привлечет новых пользователей, которые будут смотреть рекламу и оплачивать подписку на прослушивание музыки.

И всё же, что с законом о борьбе с экстремизмом? Да, я согласен, что закон немного глуповат и вызывает возмущение у вполне добропорядочных граждан. Но так открыто заявлять о том, что в соцсети будут созданы инструменты для сокрытия факта нарушения закона — не позволяет себе даже Telegram.

Telegram официально заблокирован, на него наложен штраф и так далее. Его пользователи не нарушают закон, когда пользуются им, несмотря на блокировку. Тут же ВКонтакте говорит: закон плохой, мы предоставим способ избежать наказания. Лихие ребята, ничего не сказать.

Что такими темпами мы получим дальше? «Совершил кражу? Не беда, наш сервис поможет вам скрыть это от следователей. Убили кого-то? Обращайтесь к нам, мы найдём где спрятать тело.» Если кто-то разместит такое объявление в газете, что с ним будет? Его разве не посадят за соучастие при первом же случае? Или закона об экстремизме это не касается?