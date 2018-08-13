В Узбекистане появилась федерация электронного спорта

Ташкент, , 15:57 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало федерацию электронного спорта, сообщили 13 августа в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Структура ранее называлась федерацией виртуальных спортивных игр и киберфутбола. Организационные изменения связаны с необходимостью усовершенствования профессионализма и соответствия международным стандартам.

Кроме переименования, руководители федерации также пересмотрели устав и изменили цели и задачи, расширив свою деятельность.

Напомним, 18 августа в Индонезии стартуют летние Азиатские игры, в рамках которых впервые состоятся тестовые соревнования по направлению «электронный спорт».

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