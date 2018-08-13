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Депутат Госдумы Поклонская вышла замуж — СМИ

Общество

Сама депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отказалась комментировать данную информацию

Депутат Госдумы Поклонская вышла замуж — СМИ
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Обручальные кольца

Симферополь, 13 августа 2018, 15:44 — REGNUM  Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в Крыму 11−12 августа. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на гостей церемонии.

По их словам, на мероприятии присутствовали родственники жениха и невесты, парламентарии, а также сотрудники силовых структур.

Гости мероприятия отмечают, что свадебная церемония на полуострове была «скромной, но со вкусом». Сама Поклонская отказалась комментировать данную информацию.

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