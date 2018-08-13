Приставы остановили строительство шести многоэтажек на побережье Байкала

Листвянка, Иркутская область, , 15:38 — REGNUM В Иркутской области судебные приставы приостановили возведение объектов капитального строительства на побережье озера Байкал. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 августа, в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Уточняется, что многоэтажные здания возводились по улице Горького в посёлке Листвянка Иркутского района. Добиваясь признания построек незаконными и их сноса, прокурор района обратился в суд с иском к собственникам строящихся объектов. Прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке. Иркутский районный суд удовлетворил это ходатайство. Приставы исполнили решение суда, обесточив объекты строительства.

Возведение шести объектов в посёлке Листвянка приостановлено.

Добавим, каково было назначение строящихся объектов, в сообщении регионального УФССП от 13 августа не уточняется.

Однако ни для кого не секрет, что Листвянку уже давно облюбовали интуристы. И также известно, что владельцами многих будущих гостиниц в посёлке являются граждане КНР.

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Как передают «Вести Иркутск», прокурор Иркутского района Юлия Забродина утверждает, что меры прокурорского реагирования принимаются, «включая направление в Иркутский районный суд исков о сносе самовольных строений и о признании незаконными выданных разрешений на строительство».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении главы Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова расследуется уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на территории Листвянки. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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