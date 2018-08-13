На дорогах Свердловской области прошёл антиалкогольный рейд

Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM В Свердловской области с 10 по 12 августа были проведены массовые профилактические мероприятия, в ходе которых были задержаны и отстранены от управления автомобилями 242 нетрезвых родителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В главном управлении ГИБДД сообщили, что были задержаны 200 граждан, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, причём 33 из них — повторно. Ещё 42 водителя отказались от медицинского освидетельствования на алкоголь. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, а в отношении тех, кто был задержан повторно — уголовные.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Свердловской области сотрудниками ГИБДД были задержаны более 8 тыс. водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из них в отношении 1313 граждан были возбуждены уголовные дела, так как ранее они уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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