Газманов: «Любой образованный человек знает, что Крым значит для России»

Симферополь, , 15:25 — REGNUM Любой образованный человек, который знает историю, понимает, что значат Крым и Севастополь для России. Об этом 13 августа на пресс-конференции в Симферополе 13 августа заявил Олег Газманов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Желание крымчан возвратиться в Россию было закреплено результатами общекрымского референдума. Тем, кто критикует Россию, могу лишь посоветовать сделать что-нибудь хорошее, потому что, если кому-то не нравится страна, нужно её менять, а не сидеть на диване, всем трепать нервы и ничего не делать», — подчеркнул Газманов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский музыкант выразил недоумение по поводу высказываний певицы Лаймы Вайкуле насчёт гастролей в Крыму.

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