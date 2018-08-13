На оренбургской птицефабрике назначена бухгалтерская судебная экспертиза

Сорочинск, Оренбургская область, , 15:06 — REGNUM В Оренбургской области на сорочинской птицефабрике «Родина» в рамках уголовного дела назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Её целью является установление точного размера задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, что 7−8 августа работники птицефабрики отказались выходить на работу. Причиной забастовки стали задержки выплаты заработной платы. По неофициальным данным бастовали более 100 человек, по официальным — 89.

В Сорочинск выезжала комиссия минсельхоза области для проверки достоверности информации о дефиците кормов для птицы и падеже поголовья. Кроме того, предприятие посетили силовики. После следственных действий СУ СКР по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Добавим, ранее пресс-служба областного правительства информировала о долге в 2,4 млн рублей. На настоящий момент заработная плата частично выплачена 30 работникам фабрики.

На момент доследственной проверки на птицефабрике за долги был отключен газ, а также под угрозой отключения оказалось электричество.

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