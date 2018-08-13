В Москве через систему ЕМИАС ко врачам записались свыше 455 млн раз

Москва, , 15:40 — REGNUM В Москве в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) зарегистрировано свыше 455 млн записей ко врачам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы 13 августа. По словам руководителя профильного ведомства Алексея Хрипуна, одними из самых частых способов записи стали интернет и мобильные приложения.

«В ЕМИАС зарегистрировано 455 млн записей к врачу, более 7,3 млн электронных медицинских карт, выписано свыше 50 млн электронных рецептов, и её функциональные возможности постоянно растут», — подчеркнул Хрипун.

Он также отметил, что свой визит в поликлинику удалённо планирует каждый третий пациент. С помощью электронной системы пациенты могут записаться на приём к врачу, зарегистрироваться на медицинскую комиссию, встать на учёт в поликлинику и т.д.

Напомним, система ЕМИАС появилась в столичных поликлиниках в 2011 году. С 2014 года стало возможным выписывать рецепты в электронном виде. В 2015 году в поликлиниках департамента здравоохранения появились электронные медицинские карты.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года во всех поликлиниках Москвы появятся табло электронной очереди к дежурному врачу.

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