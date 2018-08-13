От Грузии требуют декриминализации остальных наркотиков

Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Вслед за декриминализацией и освобождением потребления марихуаны от уголовной и административной ответственности правительство Грузии призывают принять аналогичные меры и к потребителям всех остальных наркотических веществ. Соответствующую рекомендацию властям Грузии дает международная организация Human Rights Watch, которая обнародовала отчет «Показательное наказание: тяжкие последствия репрессивной наркополитики Грузии».

Представители организации изучили те виды уголовного наказания, которые применяются в Грузии к потребителям наркотиков, и сочли их чересчур суровыми.

«Грузия частично либерализовала законы о наркотиках, но они остаются жесткими», — говорится в докладе, состоящем из 67 страниц.

Злоупотреблением со стороны властей признаны обязательное уличное тестирование граждан на наркотики, принудительные сделки о признании вины и применяемые к потребителям наркотиков дополнительные меры наказания, такие как лишение водительских прав и запрет на работу в различных профессиях, что, по мнению исследователей, лишает этих людей возможности зарабатывать себе на жизнь.

«Законодательство Грузии не устанавливает порог для малых количеств примерно трех четвертей веществ, классифицируемых, как незаконные наркотики, включая такие широко используемые в Грузии вещества, как амфетамин, метамфетамин и дезоморфин», — говорится в докладе, автобы которого подчеркивают, что за обнаружение у того или иного гражданина остатков этих веществ в шприце приводит к лишению его свободы сроком до 5 лет, а наличие у лица более чем одного грамма наркотических веществ карается пожизненным заключением.

Как заявили представители организации на презентации доклада, правительство Грузии должно декриминализовать личное потребление и хранение всех видов наркотиков, а это означает отмену всех мер уголовной ответственности за употребление и хранение наркотиков для личного пользования.

Напомним, что 30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителей политического движения «Гирчи» и отменил все виды административной ответственности за приобретение и потребление марихуаны. Ранее этот же суд отменил уголовную ответственность за подобные деяния.