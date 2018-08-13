Вместо оценки интеллекта детей лучше заняться качеством образования

Москва, , 14:32 — REGNUM Удивляет и тревожит идея о том, что кто-то будет делать выводы о развитии интеллектуальных способностях общества с помощью каких-то там тестов. При этом никто на сегодняшний день не решился дать исчерпывающее определение интеллекта, напоминает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Российскую академию образования сообщила, что в России будет создан дата-центр для сбора сведений о психологическом и интеллектуальном развитии современных детей. Целью исследований, которые будут проводится несколько лет, заявлена оценка изменений, происходящих во время развития человека.

Иными словами, учёные что-то, конечно, измеряют, но не вполне понятно, что именно. Если результаты пресловутых IQ-тестов зависят от уровня образования, то не лучше ли на него и ориентироваться? Тем более что известно о зависимости результатов этих тестов от уровня образования отдельного человека и общества в целом.

База данных с результатами ЕГЭ уже существует. И сам экзамен тоже является набором тестов. Результаты ЕГЭ можно дополнить и просто статистикой успеваемости учеников по всей стране. Такая база наверняка будет показывать примерно аналогичные тенденции и при этом охватывать всё общество сразу.

Другое дело, как оценивать интеллект и психическое развитие, тем более с помощью формальных тестов. Грубо интеллект можно определить как способность к решению задач. Вероятно, к этому всё не сводится, но можно сказать, что чем шире круг задач, которые способен решить индивид, тем выше его интеллект. Даже если человек не умеет читать, весьма вероятно, что он не глуп. А если его ещё и читать научить, то это подстегнет развитие интеллекта.

В этом смысле, может быть, стоит озаботиться не столько измерением интеллекта, сколько его развитием через улучшение качества и доступности образования? Сам по себе процесс обучения уже даёт множество сведений об уровне интеллектуального развития. Если каких-то данных недостаточно, то их сбор можно было бы внедрить в образовательный процесс.

Удивляет, что учёные из Академии образования утверждают, что у нас почти нет исследований на тему развития интеллектуальных способностей учеников. Каждый из нас прекрасно помнит эти исследования в виде регулярных контрольных работ по всем предметам в школе. Экзамены, тесты, опросы и так далее — всё это проводится в школах и вузах.

Этот гигантский массив сведений никто не исследовал? Серьёзно? Так надо тогда не дата-центр создавать, а эту проблему решить. Ну хорошо. Хотят создать дата-центр — пусть создают. Но, может быть, всё-таки надо посмотреть на то, что там с современной школой и образовательным процессом?

А если учёные хотят оценивать уровень интеллекта взрослых людей — то, может быть, есть смысл задуматься о том, чтобы продлить образовательный процесс и за пределы высшего образования? Не в смысле того, чтобы сделать всех кандидатами и докторами наук. Было бы хорошо, если бы государство озаботилось поддержанием и наращиванием уровня грамотности населения на протяжении всей жизни.

Это, конечно, тяжело и тоже дорого, но как верно подметили учёные из РАО, с развитием современных технологий эту проблему стало возможно решить. Достаточно проявить тот самый интеллект, который так хочется измерять нашим уважаемым учёным. Реализация такого проекта могла бы крайне позитивно повлиять фактически на все сферы жизни общества. Ну, и уровень интеллекта можно было бы заодно померить.

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