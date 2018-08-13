Ростовчанин нашёл способ избавить проспект Стачки от пробок

Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону предложил городским властям способ решения транспортной проблемы на пересечении проспекта Стачки и улицы Зорге. Своей инициативой горожанин поделился в разделе «Активный ростовчанин» на сайте администрации города-миллионника, сообщает ИА REGNUM.

«При движении по проспекту Стачки со стороны улицы Малиновского на перекрестке Стачки-Зорге постоянно затор из-за того, что дорога двух полосная и левая полоса постоянно занята автомобилями, которые поворачивают налево. Предлагаю перенести светофор и стоп-линию на проспекте Стачки на 12−15 метров вперед в сторону улицы Зорге, где дорога расширяется до трёх полос, но не пересекает поток машин движущих со стороны Зорге», — предложил автор инициативы.

По мнению Сергея С., реализация инициативы значительно увеличит пропускную способность перекрёстка при сохранении безопасности движения. Также по словам автора, затраты на перенос светофора незначительные.

Иа напоминает, что почти два года назад сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарёв пообещал избавить Ростов-на-Дону от автомобильных заторов.

«Ростов-на-Дону не в состоянии переварить утренние и вечерние потоки личного транспорта. Город умирает в постоянных пробках. Необходимы конкретные шаги в сторону полицентрического развития областного центра», — заявил сразу после назначения на пост главы городской администрации (в ноябре 2016 года) Кушнарёв.

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