В Ташкенте назначен новый ректор университета Инха

Ташкент, , 14:18 — REGNUM Ректором университета Инха в Ташкенте назначен бывший заместитель директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON. UZ Музаффар Джалолов, сообщает 13 августа издание Xabar.uz.

Джалолов родилась в Ташкенте в 1986 году. В 2007 году окончил Ташкентский университет информационных технологий. Имеет степень магистра университета Ённам в Южной Корее.

Напомним, бывший ректор университета Инха Сарвар Бабахождаев назначен заместителем министра народного образования Узбекистана. Назначение состоялось в рамках почти полной смены руководства министерства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане студент стал заместителем председателя Госкомтуризма