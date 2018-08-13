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В Ташкенте назначен новый ректор университета Инха

Общество

Ректором стал 32-летний Музаффар Джалолов

Ташкент, 13 августа 2018, 14:18 — REGNUM  Ректором университета Инха в Ташкенте назначен бывший заместитель директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON. UZ Музаффар Джалолов, сообщает 13 августа издание Xabar.uz.

Джалолов родилась в Ташкенте в 1986 году. В 2007 году окончил Ташкентский университет информационных технологий. Имеет степень магистра университета Ённам в Южной Корее.

Напомним, бывший ректор университета Инха Сарвар Бабахождаев назначен заместителем министра народного образования Узбекистана. Назначение состоялось в рамках почти полной смены руководства министерства.

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