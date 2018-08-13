ДВФУ получил право проводить клинические испытания медпрепаратов

Владивосток, , 14:03 — REGNUM Министерство здравоохранения России и Росздравнадзор предоставили Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарственных препаратов, сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

«Это позволит нам углубить работу в области поиска новых биологически активных соединений и создания на их основе эффективных препаратов», — прокомментировал событие проректор по медицинским вопросам — директор школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко.

В свою очередь в Медицинском центре ДВФУ пояснили, что клинические испытания являются обязательным требованием для того, чтобы любые изделия медицинского назначения — от дезинфицирующих салфеток до позитронно-эмиссионных томографов — могли использоваться в системе здравоохранения.

Клинические исследования лекарственных препаратов проводятся для того, чтобы установить безопасность и эффективность новых лекарств, подобрать оптимальные дозировки, изучить возможность расширения медицинского применения и выявить ранее неизвестные побочные действия.

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