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Правительство Узбекистана предложило ограничить продажу спиртного с 21:00

Общество

В местах общественного питания запрет будет действовать с 23:00

Правительство Узбекистана предложило ограничить продажу спиртного с 21:00
Жан Беро. Любитель абсента (Пьяница)

Ташкент, 13 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов поручил ввести ограничения по времени на продажу алкогольной продукции, сообщает 13 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Правительственным решением планируется ввести запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах розничной торговли с 21:00, в местах общественного питания — с 23:00. Документ направлен на снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого производители пива, водки и табачных изделий обязаны выплачивать отчисления в Фонд развития физической культуры и спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане производители пива и водки будут платить за развитие спорта

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