Сообщения о массовой блокировке российских аккаунтов AliExpress опровергла

Москва, , 13:50 — REGNUM Сообщения о массовой блокировке учётных записей пользователей онлайн-магазина AliExpress из России не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе магазина.

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По словам представителя AliExpress Антона Пантелеева, блокировка аккаунтов происходит лишь в единичных случаях. Он уточнил, что система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, что может говорить о признаках мошенничества. При этом ни о какой массовой блокировке аккаунтов речи не идёт. Пантелеев добавил, что у пользователей всегда остаётся возможность подать апелляцию и вернуть свой аккаунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал Akket сообщил о том, что AliExpress начал массово блокировать аккаунты пользователей из России за попытки обмануть продавцов через открытые споры. Так, если покупатель обнаруживает брак в товаре, он может открыть спор и вернуть деньги за приобретённый товар. Однако, по данным портала, этой возможностью пользуются мошенники, которые пытаются получать товары бесплатно, доказывая, что в них есть брак. Сообщалось, что блокировке подвергаются пользователи с большим количеством открытых споров.

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