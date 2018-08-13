«Борьбой с терроризмом» владельцы WhatsApp прикрывают свой интерес

Москва, , 13:49 — REGNUM «Борьбой с терроризмом» руководство Facebook прикрывают желание отбить деньги, потраченные на приобретение мессенджера WhatsApp: они будут показывать дорогую рекламу на базе анализа предпочтений пользователей, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp, который принадлежит американской компании Facebook, больше не будет использовать технологию сквозного шифрования сообщений пользователей. Пойти на такой шаг руководство мессенджера было вынуждено по требованию компании Facebook.

«Для начала давайте разберёмся, что такое сквозное шифрование. Чаще всего в интернете используется шифрование канала. То есть, когда вы подключаетесь к какому-то сервису в сети, весь обмен между вами и сервисом шифруется. Проблема тут в том, что сообщения доступны самому сервису.

Именно для того, чтобы скрыть от владельцев сервиса содержание послания, применяется сквозное шифрование. Оно заключается в том, что шифруется само послание на ключ, не известный сервису. Затем сообщение передаётся через интернет, проходит через сервера и попадает к адресату. У адресата должен быть ключ, с помощью которого сообщение будет расшифровано.

В новости о том, что в WhatsApp будет выключено сквозное шифрование говорится, что это делается в интересах общественной безопасности и для борьбы с терроризмом. Но почему-то не говорится о том, что было какое-нибудь требование со стороны властей США.

Говорится о том, что Facebook сотрудничает с государством, а потому он потребовал от WhatsApp убрать шифрование. Но Facebook владеет не самим мессенджером, как программным продуктом, а компанией WhatsApp inc. То есть, по идее, власти США должны были бы обратиться к ней напрямую, а не через Facebook. Это немного странно.

Вообще можно сказать, что это массовый приступ паранойи. Кому нужна ваша переписка, если вы не совершили ничего плохого? Но не тут-то было. Действительно, ваша переписка никому не интересна, но вот ваши привычки, предпочтения, намерения — очень даже интересны.

И действительно, тут же на фоне слов о снятии шифрования, спецслужбах и общественной безопасности говорится: а ещё в мессенджере скоро появится реклама. То есть, менеджеры Facebook просто хотят отбить деньги, потраченные на приобретение мессенджера, и не более того. Они будут показывать дорогую рекламу на базе анализа наших предпочтений. А борьба с терроризмом — это просто маркетинговый бред, которым они прикрывают свои корыстные мотивы.

И ведь что интересно, пользователи ценят общение в мессенджерах не столько за шифрование, сколько за простоту и удобство. И может быть люди и не заметят того, что шифрования больше нет. Но они точно заметят рекламу. Это может негативно сказаться на удобстве и комфорте общения.

А если в других мессенджерах рекламы не будет и будет шифрование, то не потеряет ли WhatsApp первое место в списке популярных мессенджеров? Ведь его конкуренты зачастую говорят, что шифрование сообщений — это их главное достоинство. И, как мы видим, в этом есть доля правды. Где есть шифрование — там нет сбора сведений о пользователях и нет специально подобранной назойливой рекламы».

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