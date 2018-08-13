Парламент Узбекистана: около половины убийств совершается в семьях

Ташкент, , 13:52 — REGNUM По итогам семи месяцев 2018 года в Узбекистане совершено 277 убийств, из которых 116 (42%) произошли в семье, сообщает 13 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

Данный вопрос обсуждался 11 августа на расширенном заседании кенгашей палат (верхней и нижней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Участники отметили, что за последнее время возросло количество уголовных преступлений.

Основной причиной ухудшения ситуации названо устранение последствий правонарушений, а не работа над причинами.

Отметим, в странах СНГ под эгидой западных структур (Совет Европы, ООН USAID) при поддержке некоммерческих организаций ведется информационная кампания по семейному насилию. В России «Национальный центр по предотвращению насилия «Анна» в 2016 году завысил показатели семейного насилия с сотни раз.

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