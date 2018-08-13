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Половину жилья для туристов в Италии сдают в аренду незаконно

Общество

У арендодателей нет лицензий, а своим сотрудникам они платят «в конвертах»

Рим, 13 августа 2018, 13:45 — REGNUM  В каждом втором случае сдачи в аренду жилья для отдыха в Италии происходит нарушение закона, заявили представители Финансовой гвардии после проведения собственного расследования, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 13 августа.

Проверка была проведена на морских побережьях, в местах отдыха в горах и в крупных туристических центрах. Примерно в половине случаев у владельцев недвижимости не было необходимых лицензий для предоставления этого вида услуг, а выплаты сотрудникам осуществлялись «в конвертах».

Правоохранители выявили около двух тысяч нарушителей закона среди арендодателей и столько же — среди нанятых работников, сообщили в Финансовой гвардии.

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Экономика Италии
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