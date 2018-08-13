На озерах Еврейской автономной области зацвело реликтовое растение

Биробиджан, , 13:45 — REGNUM На озерах Еврейской автономной области зацвел лотос Комарова. Об этом сообщил интернет-портал «Общественное телевидение России».

Уникальное реликтовое растение, занесенное в Красную книгу России, можно встретить в шести водоемах автономии.

Однако после сильного наводнения, которое случилось пять лет назад, только на трех из них лотос зацветает. Впрочем, говорят специалисты, в этом году популяция лотоса увеличилась. Возможно, благодаря и тому, что зимой экологи насыщали воду в озерах кислородом. Сейчас они вместе с инспекторами природоохраны отправились на места, где растет лотос. Там ученые проведут мониторинг среды обитания редких растений, чтобы вовремя отреагировать на возможные негативные изменения.

«Наша задача заключается в том, чтобы … провести описание пробных площадей размером три на три метра и измерить листья, цветы, плоды, выявить их количество, — сказала заведующая лабораторией региональных биоценологических исследований ИКАРП ДВО РАН Тамара Рубцова. — И самое главное — качество».

Все места в Еврейской автономной области, где растет лотос Комарова, имеют статус особых территорий — памятников природы. Поэтому на озерах пришлось усилить охрану, чтобы посетители не повредили цветы.