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Под Волгоградом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Общество

Снаряд был найден на дне Волги

Волгоград, 13 августа 2018, 13:41 — REGNUM  В Волгоградской области спасатели обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает 13 августа пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, авиационная бомба ФАБ-250 была найдена на дне Волги и накануне обезврежена в городе Краснослободск в районе хутора Бобры путем подрыва прибывшими из Москвы специалистами.

Отмечается, что это уже 12-я авиабомба, найденная и обезвреженная на территории области с начала текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Калининградской области была обнаружена 100-килограммовая глубинная бомба времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд мог оказаться в рабочем состоянии.

Читайте подробнее: В Балтийске найдена 100-килограммовая глубинная бомба времён войны

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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