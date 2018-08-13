Под Волгоградом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Волгоград, 13 августа 2018, 13:41 — REGNUM В Волгоградской области спасатели обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает 13 августа пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.
По данным ведомства, авиационная бомба ФАБ-250 была найдена на дне Волги и накануне обезврежена в городе Краснослободск в районе хутора Бобры путем подрыва прибывшими из Москвы специалистами.
Отмечается, что это уже 12-я авиабомба, найденная и обезвреженная на территории области с начала текущего года.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Калининградской области была обнаружена 100-килограммовая глубинная бомба времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд мог оказаться в рабочем состоянии.
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