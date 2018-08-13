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В Италии предлагают лишать прав за телефонные разговоры за рулем

Общество

В 2017 году за эти нарушения были выписаны 150 тысяч штрафов

В Италии предлагают лишать прав за телефонные разговоры за рулем
Alexandre Boucher
Болтовня по телефону

Рим, 13 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Наказание за использование смартфонов за рулем должно быть ужесточено, вплоть до лишения прав, заявил министр транспорта и инфраструктуры правительства Италии Данило Тонинелли, сообщает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 13 августа.

В 2017 году, по данным национальной службы статистики, за использование телефонов без гарнитуры были выписаны 150 тысяч штрафов, добавил министр.

Статистики отметили, что число ДТП, происшедших из-за отвлечения внимания водителей на разговоры по телефону, отправку сообщений и иные формы использования смартфонов, растет с каждым годом в геометрической прогрессии.

Тонинелли также отметил, что само по себе ужесточение наказания не будет эффективным, если не изменится отношение граждан к этой проблеме.

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Дорожно-транспортные происшествия
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