Калужского ювелира наказали за кражу золотых украшений

Кременки, Калужская область, , 13:34 — REGNUM В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении 54 летнего жителя города Кременки. Как сообщила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Жуковского района Калужской области Анастасия Пименова, его обвинили в краже ювелирных украшений клиентки.

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Известно, что женщина обратилась к подсудимому, который осуществлял деятельность по ремонту и изготовлению ювелирных изделий в одном из торговых центров Кременки, в ноябре 2016 года с просьбой о переплавке золотых украшений. При этом ювелир получил предоплату за заказ. Однако в марте 2017 года, когда мастер должен был вернуть изделие клиентки, злоумышленник съехал из арендуемого помещения, прихватив с собой золотые украшения.

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В суде мошенник полностью признал свою вину и частично возместил потерпевшей ущерб. Служители Фемиды назначили ювелиру наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы ежемесячно 10% в доход государства. Кроме того, мужчина обязан полностью возместить причинённый клиентке ущерб.

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