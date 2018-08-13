Возбуждено уголовное дело по факту гибели бойцов Росгвардии в Приэльбрусье

Нальчик, , 13:23 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели четверых сотрудников Росгвардии в горах Кабардино-Балкарии. В качестве основной версии случившегося рассматривается халатность. Возможные подозреваемые пока не называются, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Расследование уголовного дела ведут следователи военно-следственного управления Росгвардии. Как сообщало ИА REGNUM, четверо военнослужащих Росгвардии погибли 8 августа при выполнении учебно-тренировочного восхождения в горах Кабардино-Балкарии.

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Во время восхождения между пиком Пушкина и горой Дыхтау Главная сошла лавина, скинув альпинистов с высоты около 4500 в ущелье. Погибли четверо бойцов, работавших в одной связке. Выжил инструктор, сопровождавший их, который не был связан с ними альпинистским снаряжением.

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