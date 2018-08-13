В Узбекистане предложили увеличить штрафы за незаконное выбрасывание мусора

Ташкент, , 13:26 — REGNUM Повысить административную ответственность за выброшенный на улице мусор в Узбекистане предложили авторы петиции, которая опубликована на узбекском портале коллективных обращений Mening fikrim.

Автор обращения отмечает, что жители республики страдают из-за мусора, выброшенного в неустановленных местах. В результате возникают стихийные свалки. Авторы также ссылаются на мировой опыт применения больших штрафов за незаконное выбрасывание мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Ташкенте состоялось совещание по вопросам охраны окружающей среды под председательством президента республики Шавката Мирзиёева. В ходе совещания отмечалось, что сборами платежей с населения за вывоз мусора займется бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре республики.

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