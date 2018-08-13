На Урале банк выселяет троих детей из квартиры

Дубовка, Челябинская область, , 13:16 — REGNUM В Челябинской области банк через суд выселяет из квартиры многодетную семью — отца и троих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате областного уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой.

За помощью к Павловой обратилась федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. По информации государственных правозащитников, в нехорошей ситуации оказались жители посёлка Дубовка. Мать троих детей в 2013 году взяла ипотечный кредит. А в апреле 2015-го умерла. Остались трое детей, которые уже вступили в наследственные права. Сейчас трое её детей могут лишиться квартиры, купленной их матерью в ипотеку.

Интересы детей сейчас отстаивает их отец Алексей Б. С матерью детей он в разводе с 2009 года. Суд первой инстанции уже вынес решение о взыскании долга по ипотеке и обратил взыскание на квартиру детей. Это решение пока не вступило в силу. 16 августа будет рассматриваться поданная отцом детей апелляция.

А 15 августа в Красноармейском районе состоится выездное совещание. Чиновники и специалисты будут решать, как помочь детям.