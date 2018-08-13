«Переварил»: глава Оренбурга о задержании своего заместителя

Оренбург, , 13:05 — REGNUM Глава Оренбурга Евгений Арапов, находясь на больничном, дал комментарий относительно ситуации, связанной с задержанием заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Мэр заявил, что посчитал необходимым прокомментировать случившееся, чтобы развеять слухи, которые породила эта ситуация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Между тем реакция Арапова оказалась запоздалой. С момента задержания миновало пять дней. Напомним, что Геннадий Борисов задержан 8 августа. Мэр пояснил, что ему нужно было время, чтобы осознать, «переварить».

"Я и представить себе не мог, что подобное может произойти. Да еще и с моим заместителем. Не хочу делать никаких выводов, что это за деньги, — следствие разберется. Разумеется, я и мои коллеги окажут максимальное содействие, будут участвовать в следственных действиях, давать свидетельские показания и проходить те процедуры, которые необходимы.

По поводу обысков у меня — да, они были. Мне скрывать нечего. Происхождение средств, которые были у меня дома, я подтвердил декларациями и прочими документами. Это средства моей семьи», — сказал он.

Он подчеркнул, что искренне заинтересован в беспристрастном и объективном расследовании уголовного дела в отношении Борисова и справедливом исходе, так как эта ситуация бросила тень на всех работников администрации, в том числе и на самого главу города. Теперь перед муниципальной властью стоит задача вернуть доверие населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-мэра Оренбурга Геннадия Борисова обвиняют в вымогательстве крупной взятки по предварительному сговору в составе группы неустановленных лиц. Чиновника задержали днём 8 августа с поличным. В автомобиле обнаружено 2 млн рублей, которые он, по данным силовиков, получил от гендиректора одной из фирм. 10 августа суд избрал для фигуранта коррупционного дела меру пресечения. Борисов просил о домашнем аресте, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Вице-мэр заключен под стражу почти на два месяца.

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