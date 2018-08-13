17 дней косатка не покидала мертвого детёныша

Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Косатка по кличке Талекуа, которая обитает в Тихом океане в районе американского штата Вашингтон и канадской Британской Колумбии, не бросала своего погибшего детёныша на протяжении более двух недель. Своеобразный период траура завершён — млекопитающее наконец отпустило умершего детёныша. Отмечается, что животное проплыло в общей сложности свыше 1,6 тыс. километров.

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Известно, что детёныша женского пола Телекуа родила 24 июля, Однако уже на следующий день наблюдавшие за морскими млекопитающими учёные заметили, что новорождённая косатка мертва, пишет ВВС. Между тем мать продолжала удерживать тело детёныша на воде, подталкивая его носом.

https://twitter.com/BBCWorld/status/1028751520463036416

Как отметили в вашингтонском центра по исследованию китов, такое поведение распространено у дельфинов и китов, в том числе и у косаток. Однако обычно матери плавают с мёртвыми детенышами не более недели. Талекуа не расставалась с телом маленькой косатки 17 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Углегорском районе Сахалинской области погиб детёныш гренландского кита. Экологи Сахалина установили, что наиболее вероятной причиной гибели млекопитающего стали остатки рыболовных сетей, в которых запутался годовалый кит.

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