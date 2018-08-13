Понедельник, 13 Августа 2018 года
12:53:20 МСК

В Тамбове запретили купаться на восьми пляжах

Общество

Качество воды на пляжах не отвечает требованиям

В Тамбове запретили купаться на восьми пляжах
Александр Дейнека. Мальчики, выбегающие из воды. 1930-1935

Тамбов, 13 августа 2018, 12:24 — REGNUM  В Тамбове управление Роспотребнадзора не рекомендовало купаться на восьми городских пляжах. Как сообщила 13 августа пресс-служба администрации города, речь идет о нескольких пляжах на реке Цна, а также акваториях карьера «Ласковский».

В число пляжей, где вода не отвечает гигиеническим нормативам, попали места для купания в Цне на Рассказовском шоссе, а также в районе МНТК «Микрохирургия глаза». Кроме того, сотрудники управления не рекомендовали купаться в карьере «Ласковский» около парка Победы и на пляже со стороны Никифоровской улицы.

«В связи с тем, что качество воды указанных водных объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства, управление не рекомендует использовать указанные зоны рекреации для купания», — говорится в сообщении мэрии.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, под запрет попало купание и на некоторых пляжах в области. Так, вода не отвечает требованиям безопасности в реке Мошляйка в селе Тулиновка Тамбовского района и в реке Пурсовка в Кирсанове.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Плавание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить