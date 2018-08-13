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Названо место похорон актера Анатолия Узденского

Общество

12 августа в Новосибирске скончался народный артист России Анатолий Узденский

Москва, 13 августа 2018, 12:17 — REGNUM  Актер театра «Современник» Анатолий Узденский, скончавшийся 12 августа в Новосибирске, будет похоронен в Москве. Об этом сообщается на сайте театра.

«Прощание и похороны (народного артиста России) пройдут в Москве, — говорится в сообщении. — О дате и времени сообщим позднее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Новосибирске скончался народный артист России Анатолий Узденский. Причиной смерти артиста, по предварительным данным, стало заболевание сердечно-сосудистой системы.

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