Сальвини предложил вернуть призыв на службу в Италии

Рим, , 12:13 — REGNUM Предложение вице-премьера Италии, главы партии «Лига» Маттео Сальвини вернуть призыв на военную и гражданскую службу — одна из самых обсуждаемых тем в итальянских СМИ в понедельник, 13 августа.

Ранее Сальвини написал на своей странице в Twitter: «Нужно вернуть призыв на военную и гражданскую службу, чтобы напомнить нашей молодежи: кроме прав, существуют еще и обязанности. Вы согласны?».

В одном из своих выступлений Сальвини добавил, что ему, «как министру и как отцу», хотелось бы, чтобы в картину мира итальянской молодежи вернулось бы понятие обязанностей (долга).

Обозреватели издания Affari Italiani поддерживают вице-премьера: по их слова, призыв помогал молодежи взрослеть, формировать характер, учил их взаимодействию и соревнованию с другими людьми.

В министерстве иностранных дел, по данным Il Giornale, считают эту идею «романтической» (в хорошем смысле слова), но не поддерживают ее, потому что в армии должны служить профессионалы.

Оппозиционная правительству газета La Repubblica проводит на своем сайте опрос среди читателей. Из 23 тысяч проголосовавших к утру понедельника идею Сальвини поддерживает лишь 24%.