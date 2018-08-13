В Италии заканчиваются свободные пляжи

Рим, , 11:48 — REGNUM Протяженность морских и озерных побережий Италии превышает 8000 километров, но более 60% побережья занято частными пляжными компаниями, и найти свободное пространство с каждым годом все сложнее, сообщает Agenzia Italia в понедельник, 13 августа.

В некоторых регионах доля незанятого оборудованными частными пляжами побережья еще не ниже: не более 23% территории в Эмилии-Романье и не более 14% в Лигурии. При этом часть свободного пространства не предназначена для купания.

Ассоциация Legambiente, которая занимается проблемами окружающей среды, предлагает принять в Италии закон, который закрепил бы за гражданами их право на свободный и бесплатный доступ к морю. Предполагается, что свободным должно быть не менее 60% территории.