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В Италии заканчиваются свободные пляжи

Общество

Более 60% побережья занято частными пляжными компаниями

В Италии заканчиваются свободные пляжи
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Шезлонги на пляже

Рим, 13 августа 2018, 11:48 — REGNUM  Протяженность морских и озерных побережий Италии превышает 8000 километров, но более 60% побережья занято частными пляжными компаниями, и найти свободное пространство с каждым годом все сложнее, сообщает Agenzia Italia в понедельник, 13 августа.

В некоторых регионах доля незанятого оборудованными частными пляжами побережья еще не ниже: не более 23% территории в Эмилии-Романье и не более 14% в Лигурии. При этом часть свободного пространства не предназначена для купания.

Ассоциация Legambiente, которая занимается проблемами окружающей среды, предлагает принять в Италии закон, который закрепил бы за гражданами их право на свободный и бесплатный доступ к морю. Предполагается, что свободным должно быть не менее 60% территории.

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Экономика Италии
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