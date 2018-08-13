Форум «Евразия» в Оренбурге соберёт молодежь из разных стран

Оренбург, , 11:45 — REGNUM В Оренбурге 4 сентября состоится открытие международного молодежного образовательного форума «Евразия». Мероприятие пройдет с 4 по 10 сентября и соберет более 1000 российских и иностранных участников, включая молодых соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году «Евразия» вошла в число всероссийских форумных площадок. В мероприятие, которое пройдёт в Оренбурге, планируется участие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в России Игоря Петришенко, заместителя председателя Государственной думы ФС РФ Петра Толстого, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, председателя комитета по международным делам Совета Федерации ФС России Константина Косачева, председателя комитета Государственной думы ФС РФ по международным делам Леонида Слуцкого, губернатора Оренбургской области Юрия Берга, члена комитета Государственной думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой.

«Миссией форума станет объединение молодежи разных стран вокруг идеи Русского мира. Площадка форума «Евразия» третий год является устойчивой платформой, где созданы условия для диалога молодежных организаций и отдельных молодых граждан евразийского континента, ориентированных на взаимодействие русскоговорящих иностранных представителей с гражданами России, готовых к практическому сотрудничеству и взаимодействию», — отметили организатора мероприятия.

Среди задач форума названы трансляция отечественной модели понимания мировых процессов в сфере глобальной политики, гуманитарного сотрудничества, развития инновационных технологий, предпринимательства, реализации молодежных и общественных проектов; развитие международной коммуникационной площадки взаимодействия молодых людей государств евразийского континента, объединенных идеями Русского мира; формирование совместных российско-зарубежных молодежных проектов и кейсов.

Свою образовательную площадку также представит «Молодежка ОНФ». Темами станут социально значимые направления деятельности Народного фронта: экология, здравоохранение, культура и другие. Кроме того, на форуме предусмотрена интерактивная и развлекательная программа от «Молодёжки ОНФ».

Российские и иностранные участники смогут презентовать проекты и получить финансовую поддержку на реализацию социальных значимых инициатив. В 2018 году грантовая поддержка для российских и иностранных участников форума «Евразия» осуществится в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, а также при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и составит 3,5 млн рублей.

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