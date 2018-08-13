В ЮАР мэру города высказали недоверие за «гомофобные заявления»

Джордж, ЮАР, , 11:15 — REGNUM Либеральная южно-африканская партия Демократический альянс возобновила дисциплинарное разбирательство в отношении мэра города Джордж (ЮАР) Мелвина Найка по факту его «гомофобных заявлений», сообщает портал Eyewitness news.

Найка обвиняют в том, что он в интервью христианской радиостанции заявил, что не одобряет выступление американского хора геев из Бостона (США) в Джордже 19 июня. До этого хор выступил на гей-параде в Кейптауне.

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По его словам, такие мероприятия продвигают права гомосексуалистов, что он не может одобрить по религиозным причинам. После этого интервью против Найка выступило руководство партии.

Однопартийцы инициировали дисциплинарное расследование в июне 2018 года и призвали Найка покинуть свой пост. Мэр попытался объясниться, сказав, что это его личные взгляды, которые не отражают позицию партии.

Слушания по делу мэра проведет Федеральная партийная комиссия. Это первый инцидент подобного рода в партии.

Город Джордж расположен в районе Эден Западно-Капской провинции ЮАР примерно в 400 километрах от Кейптауна, его население составляет около 203 тыс. человек. Напомним, гей-парад в Кейптауне проводится ежегодно с 2010 года.

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