Воспитывал ремнём: свердловчане жарко спорят об инциденте в Первоуральске

Первоуральск, Свердловская область, , 10:45 — REGNUM В Свердловской области попавший на видео инцидент, в ходе которого житель Первоуральска прилюдно отстегал ребёнка ремнём, вызвал жаркие обсуждения на интернет-форумах. Мнение уральцев разделилось: одни считают, что отец всего лишь воспитывал провинившееся чадо, другие уверены в недопустимости физических наказаний.

В интернете появилось видео, на котором видно, как взрослый мужчина пытается выяснить у двух подростков, кто и как из них бил его детей накануне. Мужчина также звонил родителям одного из них, пригласив их во двор. Однако вскоре выяснилось, что 11-летний сын мужчины сам накануне нецензурно выражался в отношении игравших во дворе девочек. После этого отец нанёс сыну несколько подзатыльников, а затем отстегал ремнём.

Инцидент стал причиной жаркой дискуссии пользователей на городском портале «Е1» и в социальных сетях, где часть пользователей встала на сторону отца.

«Мужик молодчик! По больше бы родителей, которые вкладывают понятия чести и ответственности в своих чад, и не важно, мальчика воспитываешь или девочку. В мое детство, если ты полез в сад за яблоками к соседскому деду, все кто участвовал точно знали что можно получить зарядом соли по жопе или черенком от лопаты по горбу! И ни кто потом не жаловался, ибо знали за что. А сейчас каждый… сразу бежит жаловаться, если получит воспитательного пинка, хотя понимает что перед этим накосячил. Вседозволенность — порождает безнаказанность», — считает пользователь социальной сети «ВКонтакте» Данил Б. (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, — ИА REGNUM ).

По мнению некоторых пользователей, привлекать к уголовной ответственности за воспитание недопустимо.

«Это не закон, за воспитание сына не могут привлечь. По-хорошему слать нужно таких следаков. Курсы на «лучший отец» он не проходил. Все воспитывают детей по-разному, но пацанов бить иногда нужно, не девочка, пусть знает, что за поступок можно получить», — считает один из участников форума.

Другой пользователь выразил опасение, что за подобные методы воспитания могут быть привлечены многие родители.

«Нормально он сына повоспитывал. Эдак у нас 90% страны присесть может или можно всем кто сидит еще срок накинуть», — написал он.

Часть пользователей высказались за допустимость применения физических наказаний в воспитательных целях.

«Раньше в порядке вещей это было и никто ничего не говорил, и было эффективно, а сейчас это истязание. Иногда ремнём проще донести, чем словами, если ребёнок деревянный по пояс и ничего не понимает», — считает участник форума с ником Борменталь.

Другие и вовсе опасаются, что запрет на родительское воспитание будет иметь негативные последствия в будущем.

«Кто наказывает за такое родителей, вы будете держать ответ за ребёнка впоследствии?!» — написал пользователь с ником DgoN.

Однако часть участников форума высказались негативно о методах воспитания мужчины.

«Нужно узнать, за лето сколько раз папаша с сыном ездил в походы, на речку, на рыбалку, что-нибудь мастерил. Надо не только запрещать, но и своим примером показывать, как проводить свое свободное время. Кататься на великах, ходить в кино, в аквапарки, на всякие роботовыставки. И тогда у родителя и ребенка будут доверительные отношения, и все можно будет решить без ремня. А так сын только ненавидеть отца научится, так как в силу своего возраста не может защититься», — считает участница форума Semiramida.

Другие считают, что мужчине следовало бы в первую очередь обратить внимание на своё собственное воспитание.

«Ребёнка можно сколько угодно воспитывать, наказывать, учить, но делать он будет всё равно то, что делают родители. Так что папаша вместо прелюдного (!) унижения ребенка смотрел бы лучше на свое воспитание. Как он общается при ребенке и без него? Насколько развито уважение в их семье — к их старшему поколению (бабушкам, дедушкам) и к тем же «девочкам»? Почему отец унижает ребенка на людях? Кем сам вырос, такого и ребенка вырастил», — считает пользователь с ником PrtSc.

Некоторые и вовсе склонны считать, что проблемы в обществе — именно из-за таких способов воспитания.

«Именно «благодаря» таким «воспитателям» — насильникам так много дегенератов в обществе. Психику рушат напрочь и считают это нормой», — убеждён пользователь с ником Secretlysmart.

А некоторые участники дискуссии восприняли проблему неоднозначно.

«Кто ж знает, что для этого ребёнка убедительнее ремень или слова. Даже не так, может ли отец словами объяснить некрасивость поступка сыну. Меня отец один раз отлупил ремешком когда я в восьмилетнем возрасте стащил у родителей 25 рублей. Видимо не нашёл слов. Запомнилось на всю жизнь. В то же время помню как в 74-м году бабуся отчитала меня за то что назвал маму матерью. Тоже запомнилось. Так что ремень это от невозможности объяснить словами, жесткая альтернатива когда оставлять проступок без внимания нельзя. А вообще-то достали уже юные матерщинники. Будучи школьниками мы тоже матерились, но только в своём пацанском кругу и никогда при взрослых и при девочках», — написал пользователь CUZEN 62.

Как сообщало ИА REGNUM, данный инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов города Первоуральска. При этом нанесённые во дворе побои были квалифицированы как «истязания» (ст. 117 УК РФ), то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.

«В ходе расследования органы СКР выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Допрашиваются участники конфликта и очевидцы, устанавливаются причины, из-за которых взрослый мужчина прилюдно избил своего сына днём во дворе жилого дома», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что санкция статьи 117 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет.

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