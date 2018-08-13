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Ростуризм сообщил о скоплении автомашин на российско-грузинской границе

Общество

Очередь из транспортных средств перед пунктом пропуска Верхний Ларс в период летних пиковых нагрузок может достигать 5-6 км

Москва, 13 августа 2018, 10:33 — REGNUM  Автомобильные пробки возникли на контрольно-пропускном пункте (КПП) Верхний Ларс в районе российско-грузинской границы. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

«Ростуризм настоятельно призывает туроператоров и турагентов… принимать во внимание ситуацию на пограничном КПП Верхний Ларс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очередь из транспортных средств перед пунктом пропуска Верхний Ларс в период летних пиковых нагрузок может достигать 5−6 км.

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